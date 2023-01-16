Сайт магазина для заключенных «фсинмагазин.рф» сменил название на «сидим-едим.рф». Во ФСИН заявили, что ресурс не связан с ведомством

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Сайт онлайн-магазина, который продает продукты и непродовольственные товары для заключенных, объявил о «ребрендинге названия» с «фсинмагазин.рф» на «сидим-едим.рф». Внимание на это обратили российские телеграм-каналы и СМИ.

При переходе на фсинмагазин.рф на главной странице сайта появляется баннер, где сообщается об изменении названия. «В данный момент происходит ребрендинг названия нашего интернет ресурса. Название сайта будет „сидим-едим.рф“. Интерфейс и все условия останутся прежними», — говорится в сообщении (авторское написание сохранено).

Скриншот с сайта магазина фсинмагазин.рф

После того как СМИ обратили внимание на «ребрендинг», Федеральная служба исполнения наказаний поспешила сообщить, что интернет-магазин не имеет к ведомству никакого отношения. В службе заявили, что «проверка выявила более 30 сервисов, неправомерно использующих название ФСИН», по предоставлению услуг заключенным, включая этот ресурс.

Покупки из магазина сидим-едим.рф доставляют заключенным, которых содержат в следственных изоляторах и исправительных колониях Москвы и Подмосковья. Согласно договору, заказы с сидим-едим.рф можно получить в течение пяти рабочих дней, только в часы работы СИЗО или колоний.

Онлайн-магазин сотрудничает с АО «Предприятие УИС „Калужское“», которое занимается формированием и вручением передач заключенным. Эта компания, сообщается в ее соцсетях, «осуществляет торговлю в пенитенциарных учреждениях 34 регионов РФ».

По информации из открытых источников, домен сидим-едим.рф принадлежит рязанской ООО «Абсолют», которая занимается оптовой торговлей продуктами и другими товарами.