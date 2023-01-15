В Непале разбился пассажирский самолет. Десятки человек погибли

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Обновление. По последним данным, подтверждена гибель 29 человек, которые находились на борту разбившегося самолета, сообщает AFP. по его информации, есть выжившие. Ранее News18 сообщил, что в авиакатастрофе погибли все 72 человека, находившиеся на борту.

Пассажирский самолет ATR 72, выполнявший рейс из Катманду в Покхару, разбился в международном аэропорту города Покхара. Об этом сообщает The Kathmandu Post, ссылаясь на представителя компании Yeti Airlines.

На борту самолета, по данным авиакомпании, находились 68 пассажиров и четверо членов экипажа. Среди пассажиров — 15 иностранцев: пятеро из Индии, четверо из России, двое — из Южной Кореи, а также по одному пассажиру из Ирландии, Аргентины, Австралии и Франции. Также на борту находились 53 непальца.

В посольстве РФ в Непале подтвердили, что в самолете летели четверо россиян.

В соцсетях публикуют видео с места крушения.