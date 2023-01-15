Умер Вахтанг Кикабидзе

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Певец, актер и режиссер Вахтанг Кикабидзе умер в возрасте 84 лет, сообщает грузинский телеканал «Мтавари Архи».

Артем Геодакян / ТАСС

Вахтанг Кикабидзе — один из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. Он начал музыкальную карьеру в 1959 году, выступал в нескольких группах, а с 1980-х — сольно. Среди наиболее известных песен: «Проводы любви», «Чито-Гврито», «Бессердечная», «Обо всем не скажешь в песне», «Останься, молодость», «Вот и весь разговор», «Память», «Мои года», «Отцовская песня».

Кикабидзе — народный артист Грузинской ССР. Он дебютировал в кино в 1966 году, снявшись в фильме Николая Санишвили «Встреча в горах». Кикабидзе получил широкую известность после выхода фильмов «Не горюй!» и «Мимино».

Вахтанг Кикабидзе (Валерий Мизандари «Мимино») и Фрунзик Мкртчян (Рубик Хачикян) в комедии режиссера Георгия Данелия «Мимино» ТАСС

Всего в фильмографии Кикабидзе более 20 картин, в том числе «Мелодии Верийского квартала» (1974), «Пропавшая экспедиция» (1976), «ТАСС уполномочен заявить…» (1984), «Любовь с акцентом» (2012), «Дед 005» (2013) и другие.

С 2008 года, когда Россия вторглась в Грузию, Вахтанг Кикабидзе не выступал в России.

В октябре 2020 года Кикабидзе избрали депутатом парламента Грузии X созыва по партийному списку избирательного блока «Единое национальное движение — Объединенная оппозиция «Сила в единстве».