«Ангарский маньяк» признался еще в двух убийствах. И заявил, что хочет в армию, но не в холодную траншею

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Бывший милиционер из Ангарска Михаил Попков, отбывающий пожизненное заключение за убийства, признался в еще двух убийствах, сообщила ГТРК «Иркутск».

Подробности о новых признаниях Попкова телеканал не привел. Известно, что из-за следственных действий его этапировали в Иркутск из колонии в Мордовии, где бывший милиционер отбывает наказание.

В беседе с журналистами Попков сообщил, что думает о том, чтобы попасть в армию и отправиться на войну в Украину. Так он ответил на вопрос журналиста о том, какая у него мечта. «Если я скажу, что у меня есть желание, то не совсем искренне будет, потому что это все-таки не компьютерная игрушка и это не книжка художественная о каких-то там супер-супер», — отметил Попков.

Михаил Попков отметил, что не хотел бы оказаться в российской армии во время зимы. «Если реально исходить, объективно, честно, протянуть бы еще январь-февраль, самые морозы. Для меня морозы — это хуже. Я бы может даже не задумываясь согласился. Просто после теплого помещения оказаться в холодной траншее, на сколько там человека хватит? Я могу сомневаться или не сомневаться — это полдела. Но мне ведь может никто и не предложить», — добавил он.

Михаил Попков в 2015 году получил первый пожизненный срок по обвинению в 22 убийствах, в 2018 году его вновь осудили на пожизненное заключение. Третий срок — девять лет и восемь месяцев лишения свободы — он получил в 2021 году за убийство двух женщин в 1995 году. По состоянию на июнь 2021 года в суде доказано, что Попков совершил 83 убийства и три покушения на убийство.

Читайте также

«Конечно, я ненормальный, раз такое совершил. Конечно, нормальный — раз несу ответственность» Интервью «ангарского маньяка» Михаила Попкова

Читайте также

«Конечно, я ненормальный, раз такое совершил. Конечно, нормальный — раз несу ответственность» Интервью «ангарского маньяка» Михаила Попкова