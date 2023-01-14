Умерла Инна Чурикова

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Умерла актриса Инна Чурикова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора театра «Ленком Марка Захарова» Марка Варшавера.

Гавриил Григоров / ТАСС

Предположительно, похороны пройдут 17 января. Однако их точная дата и место пока неизвестны, сказал Варшавер «Интерфаксу».

Инне Чуриковой было 79 лет.

Она дебютировала в кино в 1960 году, сыграв в фильме «Тучи над Борском». Актриса наиболее известна по ролям в фильмах «Морозко», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Ребро Адама», «Ширли-мырли», в сериале «Идиот». Она была замужем за режиссером Глебом Панфиловым.