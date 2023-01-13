Жители поселка в пригороде Махачкалы перекрыли федеральную трассу. В населенном пункте несколько суток нет света

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Жители поселка Караман-2, расположенного в пригороде столицы Дагестана Махачкалы, вечером 12 января перекрыли федеральную трассу в знак протеста против отсутствия электричества.

Как сообщило издание «Черновик», на трассу вышли около 100 человек. Ранее жители поселка Караман-2 жаловались в редакцию издания, что сидят без света уже несколько суток. В видео акции протеста, которое разместил телеграм-канал «Спросите у Расула», голос за кадром сказал, что света нет четвертые сутки.

По информации читателей «Черновика», на трассе, которую перекрыли жители поселка, образовалась «огромная пробка». Издание выложило видео стоящих на дороге автомобилей.

На место прибыла полиция. По словам протестующих, сначала полицейские просили их разойтись. Позднее появилась информация об «отдельных задержаниях» и о том, что трасса разблокирована.

Кроме того, к протестующим вышел представитель «Дагэнерго». По информации компании, к отключению света в поселке Караман-2 привели поломки оборудования. Ремонтом заняты 30 энергетиков, заявил представитель «Дагэнерго». К полуночи протестующие разошлись, сообщил «Черновик».

11 января, на фоне снегопада и сильного ветра в Дагестане, власти республики заявили о 45 тысячах человек, оставшихся без света. 12 января они сообщили, что отсутствие электроснабжение затронуло уже 80 тысяч человек.

Проблемы с электроснабжением в Дагестане продолжаются не первый год и неоднократно приводили к протестам. Глава республики Сергей Меликов объяснял нестабильную подачу света с изношенностью энергетических сетей; он отмечал, что особенно острой проблема становится при ухудшении погоды.

В декабре 2021 года вопрос об энергетическом кризисе в Дагестане был задан президенту России Владимиру Путину во время его пресс-конференции. Путин пообещал разобраться. Федеральное правительство заявило, что выделит на решение проблемы дополнительные деньги.