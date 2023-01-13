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В США в возрасте 54 лет умерла Лиза-Мари Пресли, дочь «короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли. Об этом сообщила ее мать, актриса Присцилла Пресли через своего агента, пишет The Associated Press.

Lisette M. Azar / CBS / Getty Images

«С тяжелым сердцем я должна поделиться ужасной новостью о том, что моя прекрасная дочь Лиза-Мари покинула нас», — говорится в заявлении Присциллы Пресли.

Лизе-Мари Пресли было 54 года. Незадолго до ее смерти Присцилла Пресли рассказала, что ее дочь доставили в больницу. По информации источников издания TMZ, у нее была остановка сердца.

Присцилла Пресли, Лиза-Мари Пресли и Элвис Пресли, 1968 год Magma Agency / WireImage / Getty Images

Лиза-Мари Пресли — единственная дочь и наследница Элвиса Пресли. Когда ее родители развелись, ей было четыре года; когда умер ее отец — девять лет.

Лиза-Мари принадлежала к церкви сайентологии, но позднее разорвала с ней связи. Известно, что ранее дочь Элвиса Пресли употребляла наркотики.

Лиза-Мари занималась благотворительностью, выпустила три музыкальных альбома. Она четыре раза была замужем, в том числе за певцом Майклом Джексоном и актером Николасом Кейджем, и родила четырех детей (один из них, ее сын Бенджамин, покончил с собой в 2020 году).