Суд в Москве назначил Михаилу Ходорковскому 300 тысяч рублей штрафа за отсутствие маркировки «иноагента»

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Мещанский суд Москвы оштрафовал Михаила Ходорковского на 300 тысяч рублей за нарушение правил маркировки физического лица — «иностранного агента». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Бывший глава ЮКОСа был включен в реестр «иноагентов» в мае 2022 года с формулировкой «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках финансирования была указана Украина.

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