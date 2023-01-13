Суд в Москве назначил Михаилу Ходорковскому 300 тысяч рублей штрафа за отсутствие маркировки «иноагента»
Источник: ТАСС
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
Мещанский суд Москвы оштрафовал Михаила Ходорковского на 300 тысяч рублей за нарушение правил маркировки физического лица — «иностранного агента». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Бывший глава ЮКОСа был включен в реестр «иноагентов» в мае 2022 года с формулировкой «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках финансирования была указана Украина.