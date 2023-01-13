Перейти к материалам

Суд в Москве назначил Михаилу Ходорковскому 300 тысяч рублей штрафа за отсутствие маркировки «иноагента»

Источник: ТАСС

Мещанский суд Москвы оштрафовал Михаила Ходорковского на 300 тысяч рублей за нарушение правил маркировки физического лица — «иностранного агента». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Бывший глава ЮКОСа был включен в реестр «иноагентов» в мае 2022 года с формулировкой «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках финансирования была указана Украина.

Читайте на «Медузе»

«К сожалению, мы увидели, как ворюга превращается в кровопийцу» Большое интервью Михаила Ходорковского — о том, что будет с Россией после Путина (и будет ли она вообще)

Читайте на «Медузе»

«К сожалению, мы увидели, как ворюга превращается в кровопийцу» Большое интервью Михаила Ходорковского — о том, что будет с Россией после Путина (и будет ли она вообще)