Росавиация попросила авиакомпании проследить за тем, чтобы пилоты не ругались в эфире матом

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Росавиация потребовала от авиакомпаний проверить культурный уровень и поведение пилотов и бортпроводников, пишет «Коммерсант».

Перевозчикам, как стало известно изданию, направлено письмо за подписью заместителя руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова, в котором говорится, что в ведомство все чаще поступают жалобы пассажиров о «ненадлежащем соблюдении процедур» и ненормативной лексике членов экипажей, в том числе во время процедур предполетной подготовки.

Из этого, считают в Росавиации, можно сделать вывод, что члены экипажей недостаточно знакомы со стандартными операционными процедурами, «арматурой кабины самолета», а также «неудовлетворительно взаимодействуют» друг с другом.

В обращении Росавиации в качестве иллюстрации «неподобающего поведения» приводится ссылка на ролик, где пилот якобы забывает выключить микрофон и, не стесняясь в выражениях, ищет «кнопку отключения рации». Запись, скорее всего, является фальшивкой — та же аудиодорожка используется в ряде других видео в соцсетях уже несколько месяцев, отмечает «Коммерсант».

При этом пилоты, опрошенные изданием, заявили, что забыть выключить микрофон технически невозможно. На самолетах Boeing, по словам одного из собеседников «Коммерсанта», кнопки связи с диспетчером и с пассажирами расположены рядом и их легко перепутать. Но, подчеркнул он, «пилоты не общаются с диспетчерами матом, кроме редких случаев», а в салоне самолета эти переговоры услышать нельзя.

Командир А-320 «Аэрофлота» Андрей Литвинов, комментируя претензии Росавиации, заявил: «Предположить, что пилоты незнакомы с кабиной самолета и устройствами записи, могут только люди, не знакомые ни с самолетом, ни с авиацией в целом». А пилот-инструктор Алексей Кочемасов предположил, что «у проверяющих не осталось других проблем и появилось лишнее свободное время».

В крупнейших российских авиакомпаниях, к которым «Коммерсант» обратился за комментариями, заверили, что проверки уровня коммуникаций между экипажем и пассажирами проводятся регулярно, культурный уровень сотрудников не вызывает нареканий, а использование «неустановленной лексики и собственных формулировок» исключено.

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