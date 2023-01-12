Зеленский предложил лишить украинского гражданства влиятельных людей с паспортами РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что влиятельные украинцы, у которых есть гражданство России, не должны иметь гражданства Украины, пишет «Интерфакс-Украина».

«Наша задача, чтобы все люди, которые сегодня имеют двойное или тройное гражданство, включая гражданство РФ, и которые имеют политическое или духовное влияние на наше государство — чтобы все эти люди обязательно имели гражданство одно — РФ, если они его также имеют», — сказал Зеленский, выступая на пресс-конференции во Львове 11 января.

По словам президента Украины, украинцы с гражданством России должны жить в «соответствующем государстве». «Мне кажется, это абсолютно справедливо», — добавил он.

Так Зеленский ответил на вопрос журналистов о том, какие решения о лишении украинского гражданства возможны в будущем.

10 января президент Украины лишил гражданства четверых народных депутатов Украины: Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Как объяснил Зеленский, решения приняты на основании того, что у этих людей «из-за наличия гражданства других государств».

В июле 2022 года в Украине появилась информация о том, что Владимир Зеленский лишил гражданства бизнесмена Игоря Коломойского. Официального подтверждения эти сведения не нашли.

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