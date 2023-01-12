Власти Украины запланировали «саммит мира» в штаб-квартире ООН в годовщину начала войны

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Глобальный «саммит мира», предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, запланирован на 24 февраля, в годовщину вторжения РФ в Украину. Об этом в интервью «Анадолу» сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.

По словам дипломата, саммит планируется провести в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Он подчеркнул, что Украина готова к миру и что ранее президент Владимир Зеленский сформулировал предложения для его достижения.

О желании провести «саммит мира» Зеленский заявлял в декабре. При этом в начале января в самой ООН отмечали, что «на данном этапе» не занимаются его подготовкой.

, на которых Украина готова на мирное соглашение, Зеленский сформулировал в ноябре на саммите G20.

Россия отказалась от переговоров на условиях украинской «формулы мира». Комментируя десять принципов Зеленского, глава МИД РФ Сергей Лавров говорил: «Очевидно, что Киев не готов к диалогу».