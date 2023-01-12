ЧВК Вагнера перевозит тела погибших бойцов в Россию с помощью обычных дальнобойщиков. За доставку «груза 200» в Подмосковье им платят 60 тысяч рублей

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Тела погибших бойцов ЧВК Вагнера перевозят с передовой в российские города с помощью обычных дальнобойщиков. Об этом пишет издание «Осторожно, новости».

Заказы размещает ростовская фирма «Дисавтотранс», которая выступает в качестве посредника. В ней уточнили, что они появляются «практически каждый день, к сожалению».

«Осторожно, новости» приводит детали одного из размещенных заказов, который требуется доставить в Московскую область. За перевозку «груза 200» весом в шесть тонн и объемом 82 кубометра, упакованного в «цельнометаллическую оболочку», заказчик готов заплатить 60 тысяч рублей «наличными из без торга».

Среди требований к автомобилю указано наличие холодильной камеры. Груз отправляют без сопровождения, однако выдают все необходимые документы из морга.

Как отмечает «Осторожно, новости», такие заказы «разбирают достаточно быстро».

ЧВК Вагнера в последние недели принимает активное участие в боях за Соледар и Бахмут. В ходе этих боев с обеих сторон гибнет большое количество бойцов.

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