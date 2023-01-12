Арнольд Шварценеггер снялся в клипе Kalush Orchestra

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Голливудский актер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер принял участие в новом клипе «Щедрий вечір» украинской группы Kalush Orchestra, победившей на конкурсе «Евровидение» в 2022 году.

В начале видео Шварценеггер говорит на английском: «Это мощное послание всему украинскому народу. Особенно сейчас, в это очень тяжелое время. У каждого может быть мечта. И каждый может претворить ее в жизнь».

Также актер появляется в самом конце ролика в окружении группы, произнося название песни по-украински.

Kalush Orchestra

Как рассказала сама группа, видео было снято в прошлом году во время гастрольного тура по США. «Мы даже не думали, что это будет такое крутое видео. Раньше мы бегали по этим улицам в игре GTA — San Andreas, а теперь сделали там свою интерпретацию „Щедрівки“ и побывали в гостях у Арнольда Шварценеггера», — пишут музыканты в описании к клипу.

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