В США из-за компьютерного сбоя задержали более тысячи рейсов. Некоторым самолетам пришлось совершать экстренную посадку

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В США из-за крупного компьютерного сбоя в системе Федерального управления гражданской авиации (FAA) оказались задержаны более тысячи рейсов. Об этом сообщает CNN.

Из-за сбоя до экипажей самолетов перестали доходить предполетные уведомления (NOTAM) о событиях, которые могут представлять опасность для их полетов.

Пока неизвестно, какая часть всех рейсов потенциально может быть затронута сбоем, так как некоторые авиакомпании используют свои системы уведомлений.

По состоянию на 14:00 мск в США задержаны более 1200 рейсов, отменены около ста. Некоторые самолеты, находившиеся в воздухе в момент сбоя, были вынуждены совершить посадки в ближайших аэропортах.

В FAA заявили, что уже проводят финальные проверки перед перезапуском системы, однако не уточнили, когда она заработает в нормальном режиме.

Ежедневно в США совершается около 45 тысяч авиарейсов, которые перевозят 29 миллионов пассажиров.