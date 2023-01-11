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Умер первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов

Источник: Радий Хабиров

Бывший председатель Верховного Совета Башкирской АССР и первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов умер в возрасте 88 лет.

Денис Гришкин / Ведомости

О смерти Рахимова в телеграме сообщил действующий глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. «Мы склоняем головы перед великим сыном башкирского народа, который посвятил всего себя служению республике и России», — написал он.

Рахимов занимал должность председателя Верховного Совета Башкирской АССР с 7 апреля 1990 по 24 декабря 1993 года. Затем он почти 17 лет занимал пост президента Башкортостана — с 25 декабря 1993 по 15 июля 2010 года.