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Татьяна Патитц, входившая в 1990-е в число так называемых супермоделей, умерла в возрасте 56 лет. Об этом сообщает Vogue, не уточняя обстоятельства смерти модели.

Sean Gallup / Getty Images

Патитц начала карьеру модели в 1983 году, в 1985 году она впервые появилась на обложке британского Vogue. В 1990 году британский Vogue вышел с фотографией Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон, Линды Евангелисты и Татьяны Патиц на обложке, сделанной знаменитым фотографом Питером Линдбергом. Это изображение стало одним из самых известных в новейшей поп-культуре и, как считается, ознаменовало начало «эры супермоделей».

Супермодели получали огромные по тем временам гонорары за участие в рекламных кампаниях, а их личную и профессиональную жизнь активно освещали СМИ.

«Она была гораздо менее заметна, чем ее соратницы — более загадочная, более взрослая, более недосягаемая, — и в этом была своя привлекательность», — говорила о Патитц главный редактор Vogue Анна Винтур.

Помимо участия в показах, фотосессиях и рекламе Патитц снималась в видеоклипах, например, в ролике на композицию Джорджа Майкла «Freedom», где появились и другие супермодели.

В 2000-х и позднее Патитц принимала участие в избранных показах, рекламных кампаниях и фотосессиях для крупнейших в модной индустрии изданий.