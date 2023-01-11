«Никто ничего не расскажет. Всем закрывают рты». «Русская служба Би-би-си» поговорила с родственниками погибших и выживших при ударе по Макеевке

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«Русской службе Би-би-си» удалось поговорить с родственниками и знакомыми мобилизованных из Самарской области, которые погибли или пострадали в результате удара, нанесенного украинскими военными по ПТУ в Макеевке 1 января.

Как отмечают журналисты, многие родные мобилизованных отказываются говорить с представителями СМИ. Сестра одного из выживших военнослужащих объяснила отказ так:

Никто ничего не расскажет. Всем закрывают рты. Все парни в один голос говорят матерям, чтоб не верили тому, что говорят по ТВ. Я думаю, все тут понятно и без особого ума. Жалко парней, которые отдали жизнь за просто так. Матери страдают.

В то же время сын одного из погибших в Макеевке мобилизованных сказал журналистам, что «нередки случаи шантажа семей со стороны Украины».

Согласившиеся разговаривать с журналистами, в числе прочего рассказали, что до сих пор неизвестно точное число жертв в Макеевке, однако, по словам одного из собеседников издания, данные Минобороны, заявившего о 89 погибших, не соответствуют действительности.

«Если посудить логически, то их там было 500-600 человек, 4 ракеты туда попали, здание снесло под фундамент, явно что не 89 человек погибло, а от 200», — цитирует «Русская служба Би-би-си» слова родственника одного из погибших.

По данным издания, в Макеевке погибли почти все мобилизованные из Кошкинского района, откуда на войну отправили около 25 человек.

Что произошло в Макеевке В новогоднюю ночь ВСУ обстреляли общежитие российских мобилизованных в Макеевке — и заявили о сотнях погибших. Вот как сейчас выглядит место удара Триста двадцать первый день войны. Фотографии

Также, по словам собеседников издания, родные и знакомые мобилизованных не верят в официальную версию, согласно которой, удар по ПТУ был нанесен из-за того, что военнослужащие активно пользовались мобильными телефонами.

«Правда в том, что они все российские симки выбросили еще в Ростове, пока их везли в Макеевку, а потом их командир водил в специальное место, где они покупали украинские симки. Связывался он с нами по телеграму», — сказал собеседник «Русской службы Би-би-си».

Судя по всему, пишет издание, представители правоохранительных органов в данный момент активно работают с телефонами погибших военнослужащих, чтобы получить доказательства версии Минобороны об использовании мобильной связи, что якобы позволило украинским военным «запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара».

Военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин ранее заявил, что списки мобилизованных жителей региона, получивших ранения при ударе по ПТУ в Макеевке, публиковаться не будут, так как содержат персональные данные и могут «привести к провокациям иностранных разведок». Военкоматы, по его словам, сами информируют семьи пострадавших военнослужащих или предоставляют им информацию по их запросу.

Украинская сторона сообщала, что в результате удара по Макеевке погибли около 400 человек, еще около 300 были ранены.

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