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В продвижении российских войск в Донбассе наблюдается положительная динамика, но о военных успехах можно будет говорить после достижения целей «спецоперации». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о наступлении в Соледаре. При этом представитель Кремля призвал дождаться официального отчета Минобороны РФ.

Давайте не будем спешить, дождемся официальных заявлений. Там есть положительная динамика в продвижении. Успех в военных действиях будет достигнут, когда мы выполним цели, поставленные верховным главнокомандующим в ходе СВО. Хотя тактические успехи, безусловно, очень важны. Они достаются достаточно дорогой ценой. Ценой фантастического героизма наших бойцов. Поэтому это еще один повод для гордости за наших ребят, которые на месте не жалеют ни своих жизней, ни здоровья для того, чтобы эти тактические успехи дарить.

Соледар — небольшой город в Донецкой области, за который в последнее время идут ожесточенные бои. Потеря города может осложнить оборону украинских войск в районе более крупного Бахмута, который российские военные пытаются штурмовать несколько месяцев.

Ночью 11 января основатель Евгений Пригожин заявил, что его подразделения взяли под полный контроль Соледар. При этом, по его же словам, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. В ВСУ утверждения Пригожина отрицают.

Подробнее о боях за Соледар

В Соледаре для украинских войск сложилась угрожающая ситуация. ЧВК Вагнера, вероятно, заняла большую часть города. Главное

Подробнее о боях за Соледар

В Соледаре для украинских войск сложилась угрожающая ситуация. ЧВК Вагнера, вероятно, заняла большую часть города. Главное