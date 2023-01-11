Минобороны РФ заявило, что российские войска блокировали Соледар с севера и юга
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Российские войска блокировали город Соледар в Донецкой области с севера и юга подразделениями ВДВ, утверждает Минобороны РФ.
«ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе, — заявил на брифинге 11 января представитель ведомства Игорь Конашенков. — В результате огневого поражения подразделений 61-й механизированной и 17-й танковой бригад ВСУ уничтожено до 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля».
В ночь на среду основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявлял, что его подразделения взяли Соледар под полный контроль. В ВСУ это отрицают.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.