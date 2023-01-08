Умер писатель Алексей Слаповский

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Писатель, драматург и сценарист Алексей Слаповский умер в Москве в возрасте 65 лет.

Как сообщила его дочь Алла, у писателя была диагностирована пневмония. До этого он перенес ковид.

Сергей Фадеичев / ТАСС

Алексей Слаповский родился в 1957 году в Саратовской области. В 1979 году он окончил филологический факультет Саратовского университета. После этого работал учителем русского языка и литературы, а также корреспондентом телевидения и радио в Саратове. В первой половине 1990-х был редактором и заведующим художественной литературы журнала «Волга». С 2001 года проживал в Москве.

На счету Слаповского два десятка романов, сценарии для кино (сериалы «Остановка по требованию», «Участок», фильмы «Ирония судьбы. Продолжение», «Клинч», «Синдром Феникса») и пьесы для театров Москвы, Петербурга, Саратова, Перми, Ярославля, Екатеринбурга и других городов.

Слаповский — четырежды финалист премии Букера (романы «Первое второе пришествие», «Анкета», «День денег», «Качество жизни»), трижды финалист премии «Большая книга» («Синдром феникса», «Большая книга перемен», «Неизвестность»). В 2018 году за роман «Неизвестность» был удостоен «Премии читателя», присуждаемой при поддержке министерства культуры РФ.