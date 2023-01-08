Правительство России поддержало законопроект о запрете карт, которые «оспаривают территориальную целостность РФ»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Правительство России дало положительный отзыв на законопроект, приравнивающий карты, «оспаривающие территориальную целостность РФ», к экстремистским материалам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, который есть в распоряжении агентства.

Согласно законопроекту, в России предлагается признать экстремистскими материалами любые карты и изображения, на которых Крым, Курильские острова и другие территории (вероятно, речь идет об аннексированных областях Украины) не указаны субъектами Российской Федерации.

По информации ТАСС, правительство поддержало законопроект с условием его доработки. В частности, правительство просит пояснить, будут ли подпадать под запрет карты, которые оказались в обороте до «принятия» упомянутых территорий в состав РФ.

В декабре 2022 года Госдума РФ приняла в первом чтении пакет законопроектов, который, в частности, предусматривает введение штрафов за распространение карт, «оспаривающих территориальную целостность России». За распространение таких карт и иной подобной продукции гражданам будет грозить штраф от одной до трех тысяч рублей, должностным лицам — от двух до пяти тысяч. Для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 100 тысяч до миллиона рублей.

Что еще запретили в России

Российские власти беспрецедентно ужесточили Уголовный кодекс в 2022 году. Большинство новых репрессивных мер связано с войной Вот 33 примера — от «фейков» про армию до добровольной сдачи в плен

Что еще запретили в России

Российские власти беспрецедентно ужесточили Уголовный кодекс в 2022 году. Большинство новых репрессивных мер связано с войной Вот 33 примера — от «фейков» про армию до добровольной сдачи в плен