Депутат Хамзаев пообещал обратиться в СК с просьбой завести уголовное дело на актера Артура Смольянинова
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Депутат Госдумы Султан Хамзаев пообещал обратиться в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова. Об этом Хамзаев сказал РИА Новости.
Депутат решил пожаловаться на интервью Смольянинова «Новой газете. Европа», в котором артист, в частности, сказал, что если бы ему пришлось участвовать в войне, то он бы сражался на стороне Украины.
«Считаю, что этот беглый артист должен повторить путь [Александра] Невзорова с уголовным делом. У таких актеров должно быть незамедлительное аннулирование контрактов по всем государственным заказам. Со своей стороны обращусь в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело на этого предателя», — заявил Хамзаев.
В свою очередь депутат Госдумы Евгений Попов, усмотрев в словах Смольянинова «нарушение прав и свобод других граждан России», предложил разработать в стране правовые механизмы, призванные «оградить россиян от угроз и лишить признанных судом преступниками граждан преференций, предоставляемых российским паспортом». Депутат предложил ввести в России практику аннулирования паспортов.
Артур Смольянинов известен по фильмам «Девятая рота», «Калашников», «Жара», «Елки», сериалу «За час до рассвета» и другим проектам.
После начала войны России с Украиной актер заявил о своей антивоенной позиции. Его исключили из нескольких проектов с госфинансированием. В октябре 2022 года он уехал из страны. Гагаринский суд Москвы оштрафовал актера по делу о «дискредитации» российской армии. Официально основанием для дела стало интервью Смольянинова, однако о каком конкретно интервью идет речь, неизвестно.