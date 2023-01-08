Британская разведка: Россия готовится к наступлению ВСУ на двух направлениях

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Военное командование РФ ожидает крупного наступления ВСУ на двух направлениях: либо на севере Луганской области, либо в Запорожской области, утверждается в новом отчете военной разведки Минобороны Великобритании.

В последние недели, говорится в ежедневной сводке ведомства, россияне укрепляли оборонительные сооружения в Запорожской области, особенно между городами Васильевка и Орехов. На этом участке фронта Россия по-прежнему сохраняет крупную группировку войск.

Крупный прорыв ВСУ в Запорожской области поставит под вопрос жизнеспособность российского «сухопутного моста», соединяющего Ростовскую область и Крым. Успешное контрнаступление украинских военных в Луганске подорвет «освобождение» Донбасса, декларируемое Россией целью в войне.

Решение, какой из этих угроз противодействовать в первую очередь, вероятно, является одной из центральных дилемм российских специалистов по оперативному планированию.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.

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