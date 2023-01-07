В Китае сотни владельцев Tesla устроили протесты в магазинах компании после снижения цен на электрокары

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Несколько сотен клиентов Tesla, купивших электрокары компании в последние месяцы, устроили протесты в демонстрационных залах и магазинах Tesla в разных городах Китая, сообщает Reuters.

Протестующие выступили против того, что 6 января компания неожиданно объявила о втором снижении цен на свои электрокары за последние три месяца. Цены упали на 13-24% по сравнению с сентябрем 2022 года. Протестующие заявили, что новое снижение цен означает, что они переплатили за автомобили, полученные в последние месяцы 2022 года.

Судя по роликам, опубликованным в китайских соцсетях, 7 января около 200 человек собрались возле центра доставки Tesla в Шанхае. Также многолюдные протесты прошли в магазинах и центрах доставки компании в разных городах — от Чэнду в центра Китая до Шэньчжэня на юге. На площадках Tesla, судя по видео очевидцев, было много полицейских.

Представитель Tesla China заявил Reuters, что компания не планирует выплачивать компенсации покупателям, которые получили электрокары до последнего снижения цен.