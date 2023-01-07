Палата представителей конгресса США избрала спикера с 15-й попытки. Это самое продолжительное голосование за 160 лет

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Представитель Республиканской партии Кевин Маккарти избран спикером палаты представителей конгресса США после нескольких дней переговоров и 15 туров голосования, сообщает Reuters.

Маккарти получил 216 голосов конгрессменов, его основной конкурент — демократ Хаким Джефрис — 212, уточняет CNN. Победа Маккарти стала возможна после того, как шестеро республиканцев отказались от голосования — они не поддержали кандидатуру коллеги по Республиканской партии, но и не стали голосовать за его соперника.

По данным источников Reuters, Кевин Маккарти согласился на некоторые уступки, из-за чего у него будет меньше полномочий, чем у его предшественницы на посту спикера, демократа Нэнси Пелоси. В частности, Маккарти согласился с тем, что любой конгрессмен сможет в любой момент потребовать провести голосование за его отставку.

Это первый случай с 1923 года, когда члены палаты представителей не смогли избрать спикера с первой попытки. 100 лет назад для этого понадобилось девять попыток. Нынешнее голосование стало самым продолжительным с 1859 года, когда спикера выбирали в течении 44 туров. Самое продолжительное голосование в истории палаты представителей прошло в конце 1855 — начале 1856 годов, когда спикера выбрали со 133-й попытки.

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Осенью 2022 года республиканцы на промежуточных выборах получили незначительное большинство в палате представителей, что позволит им влиять на повестку администрации президента США Джо Байдена. Последние два года верхнюю и нижнюю палаты конгресса контролировали демократы.

Конгресс нового созыва начал работу 3 января. Началу работы палаты представителей помешала группа из примерно 20 правых сторонников жесткой линии, которая вынудила конгрессменов повторно голосовать за спикера.

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