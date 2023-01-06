Умер итальянский футболист Джанлука Виалли. Ему было 58 лет

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Бронзовый призер чемпионатов мира и Европы по футболу Джанлука Виалли умер в возрасте 58 лет. Об этом сообщает телеканал Sky Sports, где Виалли до недавнего времени работал экспертом.

Allsport UK / Allsport / Getty Images

По данным телеканала, Джанлука Виалли умер от рака поджелудочной железы. Диагноз был поставлен пять лет назад, после чего Виалли прошел 17-месячный курс химеотерапии. Тогда бывший спортсмен говорил, что ему удалось победить рак, однако в 2021 году болезнь вернулась. В конце 2022 года его состояние ухудшилось и последние дни своей жизни он провел в больнице.

Джанлука Виалли выступал за «Ювентус», «Челси», «Сампдорию» и «Кремонезе». В составе сборной Италии Виалли провел 59 матчей, став бронзовым призером чемпионата мира в 1990 году и чемпионата Европы в 1988 году. В составе «Челси» Виалли стал обладателем Кубка Англии, а также Кубка обладателей кубков. В составе «Ювентуса» итальянский форвард выигрывал Лигу чемпионов.

В «Челси» Виалли несколько лет совмещал должности тренера и игрока. Это один из немногих случаев в истории футбола на таком высоком уровне.

В середине декабря 2022 года Виалли покинул административную должность в сборной Италии, чтобы сконцентрироваться на борьбе с раком.