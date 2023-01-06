Умер итальянский футболист Джанлука Виалли. Ему было 58 лет
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Бронзовый призер чемпионатов мира и Европы по футболу Джанлука Виалли умер в возрасте 58 лет. Об этом сообщает телеканал Sky Sports, где Виалли до недавнего времени работал экспертом.
По данным телеканала, Джанлука Виалли умер от рака поджелудочной железы. Диагноз был поставлен пять лет назад, после чего Виалли прошел 17-месячный курс химеотерапии. Тогда бывший спортсмен говорил, что ему удалось победить рак, однако в 2021 году болезнь вернулась. В конце 2022 года его состояние ухудшилось и последние дни своей жизни он провел в больнице.
Джанлука Виалли выступал за «Ювентус», «Челси», «Сампдорию» и «Кремонезе». В составе сборной Италии Виалли провел 59 матчей, став бронзовым призером чемпионата мира в 1990 году и чемпионата Европы в 1988 году. В составе «Челси» Виалли стал обладателем Кубка Англии, а также Кубка обладателей кубков. В составе «Ювентуса» итальянский форвард выигрывал Лигу чемпионов.
В «Челси» Виалли несколько лет совмещал должности тренера и игрока. Это один из немногих случаев в истории футбола на таком высоком уровне.
В середине декабря 2022 года Виалли покинул административную должность в сборной Италии, чтобы сконцентрироваться на борьбе с раком.