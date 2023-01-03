Умер советский диссидент Виктор Файнберг. Он участвовал в акции на Красной площади против ввода советских войск в Чехословакию

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Советский диссидент Виктор Файнберг умер 2 января на 92-м году жизни, сообщила его семья.

Похороны состоятся 5 января в Израиле.

Виктор Файнберг с женой Мариной в Великобритании, ноябрь 1975 года Aubrey Hart / Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images

Виктор Файнберг родился в Харькове в 1931 году. Он изучал филологию в Ленинградском университете. Зимой 1968 года он присоединился к советскому движению диссидентов.

25 августа 1968 года Виктор Файнберг и еще семеро диссидентов Константин Бабицкий, Татьяна Баева, Лариса Богораз, Наталья Горбаневская, Вадим Делоне, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов вышли на Красную площадь в знак протеста против ввода в Чехословакию войск СССР и других стран — участниц Варшавского договора. Они развернули плакат с надписью «За вашу и нашу свободу». Всех участников акции, которая продолжалась около пяти минут, задержали сотрудники КГБ. Избежать наказания в итоге удалось только Татьяне Баевой. Остальные были приговорены к принудительному лечению, тюремным срокам или ссылкам.

Файнберга направили в Ленинградскую психиатрическую больницу, где он находился четыре года — до февраля 1973 года. На следующий год диссидент эмигрировал из СССР.