Российская шахматистка Александра Костенюк будет выступать под флагом Швейцарии

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Российская шахматистка, гроссмейстер Александра Костенюк, занимающая девятое место в женском мировом рейтинге, с 1 января 2024 года будет представлять сборную Швейцарии.

Как отмечается в пресс-релизе швейцарской федерации шахмат, после начала войны в Украине шахматистка «отвернулась от своей родной страны и сейчас выступает под флагом Международной шахматной федерации (FIDE)».

Костенюк в 18 лет получила швейцарский паспорт по браку. Позже она развелась и вышла замуж за российского гроссмейстера Павла Трегубова, но сохранила гражданство Швейцарии.

В 2023 году шахматистка не будет играть за швейцарскую сборную, поскольку в таком случае федерации шахмат Швейцарии пришлось бы выплатить российской шахматной федерации комиссию в размере 10 тысяч долларов. Через год эта выплата уже не потребуется.

Александра Костенюк — 12-я чемпионка мира по шахматам среди женщин (с сентября 2008 года по декабрь 2010 года), двукратная чемпионка России (2005, 2016), чемпионка Европы (2004), неоднократная победительница чемпионатов Европы и мира в составе сборной России.