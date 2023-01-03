Путин поручил показать в российских кинотеатрах фильмы о «спецоперации»
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Владимир Путин поручил министерству культуры обеспечить показ в российских кинотеатрах документального кино, посвященного «специальной военной операции» и «борьбе с распространением неонацистской и неофашистской идеологии». Еще ведомство обязано организовать фестиваль патриотического документального кино. Предложения об этом глава Минкульта Ольга Любимова должна подготовить к 1 февраля 2023 года.
В поручениях правительству, сформированных по итогам ноябрьской встречи президента РФ с солдатскими матерями, также говорится, что Минобороны должно оказать содействие российским документалистам в подготовке кинематографического материала об участниках «спецоперации», проявивших отвагу, мужество и героизм.
Кроме того, Минкульт и Минпросвещения должны создать «общественные пространства, арт-объекты и школьные музеи» про участников «спецоперации» и провести в российских школах уроки по этой теме.