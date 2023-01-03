Погиб автогонщик Кен Блок

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Американский автогонщик и шоумен Кен Блок погиб в возрасте 55 лет, сообщает гоночная команда Hoonigan Racing Division.

С глубочайшим сожалением мы можем подтвердить, что Кен Блок погиб сегодня в аварии на снегоходе. Кен был провидцем, первопроходцем и иконой. А самое главное, отцом и мужем. Нам будет невероятно его не хватать.

James Atoa / UPI / Shutterstock / Vida Press

Кен Блок — один из основателей компании DC Shoes, производящей спортивную обувь для скейтбордистов. Свою раллийную карьеру он начал в 2005 году вместе с командой Vermont SportsCar. Гонщик участвовал в чемпионате мира по ралли и завоевал несколько медалей по ралли-кроссу. Также он принимал участие в таких видах спортивных соревнований, как скейтбординг, сноубординг, мотокросс и джимхана.

Блок был продюсером онлайн-сериала Gymkhana, в рамках которого он ездил по опасным трассам и полосам препятствий. Кроме того, он является гонщиком в серии компьютерных игр Colin McRae Rally и в аркадных автосимуляторах Need For Speed и Forza Horizon 4.