В Австралии около парка развлечений столкнулись два вертолета. Четыре человека погибли

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В австралийском городе Голд-Кост в результате столкновения двух вертолетов погибли четыре человека. Об этом сообщает полиция штата Квинсленд.

Инцидент произошел 2 января около 14:00 по местному времени (4:00 по Москве) возле тематического парка развлечений Sea World. По данным полиции, вертолеты столкнулись, когда один из них взлетал, а другой шел на посадку.

Один из вертолетов уцелел, он смог сесть на песчаную отмель. Из шести человек на борту пятеро получили легкие травмы, еще один не пострадал. Во втором вертолете находилось семь человек. Четверо погибли на месте, еще троих в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Австралийское бюро транспортной безопасности начало расследование по факту произошедшего.