СБУ подозревает Набиуллину в причастности к финансированию войны в Украине из-за введения «рублевой зоны» на аннексированных территориях

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Служба безопасности Украины заявила, что собрала доказательства причастности главы центрального банка России Эльвиры Набиуллиной к финансированию «военных группировок страны-агрессора». Об этом СБУ сообщает в своем пресс-релизе.

По информации следствия, именно Набиуллина организовала введение рублевой зоны в оккупированных украинских областях. Для этого, пишет СБУ, глава ЦБ РФ дала указание об открытии филиалов Промсвязьбанка на базе захваченных отделений украинских финансовых учреждений, а также способствовала оккупационным администрациям в блокировании обращения гривны.

В сообщении спецслужбы также говорится, что полученные таким образом «рублевые» поступления были направлены на финансирование потребностей военно-промышленного комплекса России и оккупационных группировок.

В заключении СБУ пишет, что Набиуллиной по Уголовного кодекса Украины. Помимо этого, служба также решает вопрос об объявлении главы ЦБ РФ в международный розыск.

После начала полномасштабной войны в Украине против России были введены многочисленные санкции. Первоначально ожидалось, что санкции разрушат российскую экономику, однако этого не произошло. Во многом это результат финансовой политики, которую проводит российский Центробанк во главе с Эльвирой Набиуллиной. В частности, вскоре после начала российского вторжения ЦБ ввел ряд различных валютных ограничений, которые сумели не только удержать курс рубля от падения, но и еще больше его укрепить.

Оккупационные власти практически с самого начала войны пытаются перевести захваченные территории в рублевую зону. К примеру, в аннексированной Херсонской области об этом сообщили в конце апреля. Первоначально планировалось ввести рубль в оборот с 1 мая. Переходный период должен был продлиться четыре месяца, после чего планировалось полностью изъять гривну из оборота. Однако реализовать задуманное оккупационным властям так и не удалость. Отчасти из-за того, что многие украинцы отказывались пользоваться российской валютой, а отчасти из-за успешного наступления ВСУ, в результате которого были освобождены обширные территории, включая город Херсон.

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