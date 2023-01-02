Politico: В NASA обеспокоены возможными претензиями Китая на территории Луны

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Глава NASA Билл Нельсон выразил обеспокоенность по поводу лунной программы Китая. В интервью The Politico он предположил, что Китай может занять самые богатые ресурсами участки Луны и не допустит до них США.

«Это факт: мы участвуем в космической гонке. Нам лучше следить за тем, чтобы они не добрались до места на Луне под видом научных исследований. И не исключено, что позже они скажут: „Держись подальше, мы здесь, это наша территория“», — заявил Нельсон.

По мнению главы NASA, лунная гонка между США и Китаем становится все более жесткой, а следующие два года могут определить, кто в ней победит. Помимо этого, он отметил «огромные успехи» в освоении космоса, которых Китай добился за последние десять лет, добавив, что дата «их высадки на Луну становится все ближе и ближе».

В то же время представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй прокомментировал ситуацию, заявив, что «некоторые официальные лица США безответственно исказили нормальные и законные космические усилия Китая».

«Космическое пространство — это не поле для борьбы. Исследование и использование космического пространства в мирных целях — это общее дело человечества, и оно должно приносить пользу всем. Китай всегда выступал за мирное использование космического пространства, выступает против гонки вооружений в космическом пространстве», — сказал представитель китайского посольства.

США рассчитывают высадить человека на Луну в течение текущего десятилетия. В ноябре 2022 года NASA в рамках программы «Артемида» запустило космический корабль Orion, который за время своей миссии дважды облетел Луну. Целью запуска были как проверка самого корабля, так и получение информации о том, какому воздействию будут подвергаться люди во время подобного полета. 11 декабря капсула космического корабля успешно приводнилась в Тихом океане. Запуск «Артемиды II» запланирован на 2025-2026 годы. В рамках этого полета NASA рассчитывает доставить астронавтов на лунную орбиту.

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