Мировые рынки акций и облигаций потеряли 30 триллионов долларов за год. Таких потерь не было со времен кризиса 2008 года

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Мировые рынки акций и облигаций по итогам 2022 года потеряли более 30 триллионов долларов, пишет Financial Times. Это самый высокий показатель со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

Широкий индекс акций развитых и развивающихся рынков MSCI All-World потерял пятую часть своей стоимости. На 19% упал индекс S&P 500, Nasdaq снизился на 33%. Индекс MSCI Europe сократился на 11% в евро, основные индексы китайских бирж — на 22% в юанях

Рыночная стоимость компаний, торгуемых на всех мировых фондовых биржах, упала на 25 триллионов долларов. При этом, отмечает FT, падение рынка акций сопровождалось потерями на рынке облигаций, чего не наблюдалось во время предыдущих финансовых кризисов.

Основными причинами падения издание называют повышение процентных ставок на фоне высокой инфляции в США и других развитых странах, а также войну в Украине, нарушившую цепочки глобальных поставок.

Индекс Мосбиржи по итогам года упал на 43%. Дополнительное негативное влияние на котировки российских компаний оказали западные санкции.

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