Путин разрешил расчеты в валюте с «недружественными» странами при оплате долгов за газ. С весны власти РФ требовали платить за газ только в рублях

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Российские поставщики газа смогут принимать оплату задолженности по экспортным поставкам от покупателей из в иностранной валюте. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина.

Документ вносит поправки в другой указ «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа», подписанный российским президентом в конце марта. Этот документ регулирует торговлю газом с «недружественными» странами за российские рубли.

Теперь оплату долга за газ предлагается зачислять на специальный счет российского поставщика, открытый в иностранной валюте и указанной в контракте.

При этом, отмечается в новом указе, погашение долга не будет считаться основанием для возобновления поставок газа при несоблюдении иностранным покупателем порядка, введенного в марте. То есть оплаты за газ в рублях.

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С апреля власти РФ требовали от стран ЕС оплачивать российский газ только в рублях. Так, операторы из Польши, Болгарии, Финляндии и Нидерландов отказались от этих условий, из-за чего поставки им были остановлены.

О требованиях платить за российских газ в рублях

Путин потребовал, чтобы «недружественные страны» платили за российский газ в рублях. Звучит как-то странно. А что, если откажутся? Или вообще перестанут покупать? Объясняет экономист Марсель Салихов

О требованиях платить за российских газ в рублях

Путин потребовал, чтобы «недружественные страны» платили за российский газ в рублях. Звучит как-то странно. А что, если откажутся? Или вообще перестанут покупать? Объясняет экономист Марсель Салихов