Путин поздравил с Новым годом иностранных лидеров. В Европе поздравления получили только Орбан, Вучич и Лукашенко

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Президент России Владимир Путин направил поздравления с Новым годом лидерам стран мира. Об этом сообщает сайт Кремля.

В общей сложности Путин поздравил 22 лидеров, в том числе руководителей частично признанных Абхазии и Южной Осетии. В Европе поздравления были направлены лишь президенту Сербии Александру Вучичу, премьеру Венгрии Виктору Орбану и Александру Лукашенко.

В числе других адресатов Путина — глава Китая Си Цзиньпин, премьер Индии Наренда Моди, президент Турции Реджеп Эрдоган, президент Сирии Башар Асад. Лидера Ким Чен Ына Путин не поздравил.

Также на сайте Кремля отдельно отмечается, что Путин поздравил некоторых бывших лидеров иностранных государств — Сильвио Берлускони, Роберта Кочаряна, Нурсултана Назарбаева, Сержа Саргсяна, Герхарда Шредера.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Путин не будет поздравлять лидеров «недружественных стран», так как с ними «фактически нет контактов».

Читайте также

Последние друзья Путина Только пять стран выступили против резолюции ООН, осудившей аннексию украинских территорий. Рассказываем, кто (и зачем) продолжает поддерживать войну

Читайте также

Последние друзья Путина Только пять стран выступили против резолюции ООН, осудившей аннексию украинских территорий. Рассказываем, кто (и зачем) продолжает поддерживать войну