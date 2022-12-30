Путин наградил жену Медведева знаком отличия «За благодеяния»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Президент России Владимир Путин наградил знаком отличия «За благодеяния» Светлану Медведеву — супругу зампреда Совета безопасности страны Дмитрия Медведева. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Медведева награждена как президент Фонда социально-культурных инициатив «за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность».

Фонд социально-культурных инициатив был основан в 2008 году. Он занимается проектами «по улучшению демографического и социального климата в российских семьях», говорится на сайте организации. В фонде Медведева, среди прочего, отвечает за программу «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России».

Подпишитесь на «Сигнал» — новое медиа от создателей «Медузы». Эта имейл-рассылка действительно помогает понимать новости. Она будет работать до тех пор, пока в России есть интернет. Защита от спама reCAPTCHA. Конфиденциальность и условия использования

В прошлые годы знаком отличия «За благодеяния» были награждены глава московского Центра паллиативной помощи Нюта Федермессер, создательница фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, основатель группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, глава совета директора «Северстали» Алексей Мордашов и основатель USM Алишер Усманов.

Благотворительность во время войны

«Я не поддерживаю никакую помощь, связанную с войной» Что происходит с благотворительностью в России после 24 февраля? Интервью директора фонда «Нужна помощь» Софьи Жуковой

Благотворительность во время войны

«Я не поддерживаю никакую помощь, связанную с войной» Что происходит с благотворительностью в России после 24 февраля? Интервью директора фонда «Нужна помощь» Софьи Жуковой