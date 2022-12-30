Bloomberg: богатейшие россияне потеряли с начала войны 93 миллиарда долларов

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С начала российского вторжения в Украину богатейшие россияне лишились более 93 миллиардов долларов своего состояния, подсчитал Bloomberg.

По данным агентства, непосредственно 24 февраля российские бизнесмены потеряли 46,6 миллиарда долларов. В последующие месяцы после введения западных санкций они потеряли еще 47 миллиардов долларов.

Как пишет украинский Forbes, совокупное состояние богатейших бизнесменов Украины с февраля сократилось более чем на 20 миллиардов долларов — с 40 до 22,5 миллиарда долларов.

Согласно подсчетам Bloomberg, за 2022 год активы 500 богатейших людей Земли сократились в общей сложности на 1,4 триллиона долларов.