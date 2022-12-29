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Пеле, бразильский футболист, выигравший три чемпионата мира, умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщает Associated Press. Пеле многие называют лучшим футболистом в истории.

У спортсмена был диагностирован рак толстой кишки. 26 декабря 2022 года спортивный менеджер и бизнесмен Фрэнк Халид написал в твиттере, что Пеле попрощался со своими родственниками и друзьями. Его семья рассказала, что состояние спортсмена продолжает ухудшаться.

Пеле умер в клинике имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.

Пеле — единственный футболист в истории, трижды выигрывавший чемпионат мира в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 году). Всего за сборную Бразилии Пеле забил 77 голов в 92 играх. Его рекорд продержался более 50 лет и только недавно был повторен Неймаром.

На клубном уровне Пеле выступал за бразильский «Сантос», с которым дважды выиграл Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок (в 1962 и 1963 году), и американский «Нью-Йорк Космос».

Пеле был признан лучшим футболистом XX века по версии футбольной комиссии ФИФА, World Soccer и France Football, а также лучшим спортсменом XX века по версии Международного олимпийского комитета.

Вот как он жил и как играл

Памяти Пеле. Жизнь футболиста, которого считают лучшим в истории — в фотографиях

Вот как он жил и как играл

Памяти Пеле. Жизнь футболиста, которого считают лучшим в истории — в фотографиях