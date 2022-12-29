Умер композитор Эдуард Артемьев
Источник: ТАСС
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Композитор Эдуард Артемьев, госпитализированный в начале декабря, умер на 86-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил его сын Артемий Артемьев.
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