Путин подписал закон, приравнивающий георгиевскую ленту к символам воинской славы. Теперь за ее осквернение грозит штраф и лишение свободы

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Президент России Владимир Путин подписал закон, приравнивающий георгиевскую ленту к символам воинской славы. Закон вводит уголовную и административную ответственность за ее публичное осквернение.

В законе говорится, что статус символа воинской славы георгиевской ленте присваивается «в ознаменование героизма, мужества и стойкости народов нашего Отечества, подвигов защитников Отечества в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач или служебных обязанностей по защите Отечества».

Согласно документу, георгиевскую ленту и ее изображения могут использовать органы публичной власти во время мероприятий, посвященных памятным датам России, патриотическому воспитанию россиян и других подобных событий. Также закон допускает использование георгиевской ленты гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями «исходя из необходимости обеспечения ее статуса как символа воинской славы».

За публичное осквернение георгиевской ленты гражданам грозит штраф до трех миллионов рублей либо лишение свободы до трех лет. Для юридических лиц штраф составит до пяти миллионов рублей. При этом, если преступление совершила группа людей по предварительному сговору или с использованием СМИ или интернета, то штраф составит от двух до пяти миллионов рублей, а тюремный срок увеличится до пяти лет.

Законопроект об изменении статуса георгиевской ленты в России был внесен на рассмотрение Госдумы в апреле 2022 года. 19 декабря депутаты Госдумы приняли закон в третьем чтении, а через несколько дней его одобрил Совет Федерации.

Георгиевская лента официально запрещена в Германии, Украине, Молдове, Грузии, Латвии, Литве, Эстонии.

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