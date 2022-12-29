Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за «диверсионную деятельность»

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Президент России Владимир Путин подписал закон о защите от «диверсионных угроз», который дополняет Уголовный кодекс РФ новыми статьями, предусматривающими наказание за «диверсионную деятельность» вплоть до пожизненного лишения свободы.

В УК РФ появились три новые статьи:

«содействие диверсионной деятельности» — лишение свободы на срок от 10 до 20 лет либо пожизненно;

«прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности» и «организация диверсионного сообщества» — лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненно;

участие в таком сообществе — лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.

После начала полномасштабной войны с Украиной в России прошла волна поджогов военкоматов и других административных зданий. К лету интенсивность нападений снизилась, однако после того, как в стране объявили мобилизацию, поджоги возобновились с новой силой. Всего, по данным « », к началу ноября в России было зафиксировано не менее 75 нападений на административные здания, в 52 случаях целями поджогов были военкоматы и призывные пункты.

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