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В Москве прошли трехсторонние переговоры министров обороны Сирии, Турции и России. Турецкий телеканал TRT World сообщает, что это первая встреча представителей руководства Сирии и Турции с 2011 года.

По данным телеканала, в переговорах участвовали министр обороны Турции Хулуси Акар и Хакан Фидан, глава Национальной разведывательной организации, а также министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас.

Согласно сообщению министерства обороны России, встреча была посвящена поиску «путей разрешения сирийского кризиса» и проблем беженцев, а также обсуждению «совместных усилий в борьбе с экстремистскими группировками» на территории Сирии.

В Сирии почти 12 лет продолжается гражданская война, в которой режим президента страны Башара Асада поддерживает Россия — в том числе вооруженными силами. Турция поддерживает противников Асада. В частности, она неоднократно проводила операции на приграничных территориях, где проживают сирийские курды.

13 ноября 2022 года на одной из центральных улиц Стамбула произошел взрыв, в результате которого погибли шесть человек и больше 80 пострадали. Турецкие власти назвали это терактом и обвинили в нем Рабочую партию Курдистана. Сама организация причастность к взрывам отрицает. Через неделю после теракта Турция нанесла удары по северным территориям Сирии, а также Ирака.

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