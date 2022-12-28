В аннексированном Крыму медсестру Ирину Данилович приговорили к семи годам по обвинению в хранении взрывчатки. На суде она рассказала о похищении и пытках в ФСБ

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В Феодосии суд приговорил к семи годам заключения медсестру и гражданскую активистку по обвинению в незаконном хранении взрывчатки. Об этом сообщает украинское издание «Грати».

Данилович отрицала вину и говорила, что взрывчатку в футляр для очков ей подложили сотрудники ФСБ.

Ирина Данилович рассказывала в суде, что сотрудники ФСБ похитили ее 29 апреля. По ее словам, несколько дней ее держали в управлении ФСБ в Симферополе и подвергали пыткам. В частности, от нее требовали рассказать о работающих в Крыму журналистах и дать показания на крымскотатарских активистов. Также ее спрашивали с использованием полиграфа о том, работает ли она на иностранные спецслужбы.

По словам одного из сотрудников ФСБ, Данилович задерживали как подозреваемую в госизмене. Как следует из сообщения «Грати», при вынесении приговора судья заявила, что следствие по делу о госизмене против Данилович продолжается.

История Ирины Данилович

«Встала кому-то поперек горла» Крымскую медсестру Ирину Данилович похитили и обвинили в хранении взрывчатки, а затем признали «иноагентом». «Медуза» рассказывает ее историю

История Ирины Данилович

«Встала кому-то поперек горла» Крымскую медсестру Ирину Данилович похитили и обвинили в хранении взрывчатки, а затем признали «иноагентом». «Медуза» рассказывает ее историю