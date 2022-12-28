Российские магазины стали снимать с продажи игрушки Хагги Вагги. Их признали небезопасными

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Российские интернет-магазины начали снимать с продажи популярные детские игрушки Хагги Вагги после того, как сообщило о многочисленных нарушениях, связанных с безопасностью изделий. Соответствующая информация опубликована на сайте организации.

По данным Роскачества, игрушки сняли с продажи все крупные интернет-магазины, включая Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и «СберМегаМаркет». «Детский мир» приостановил продажи Хагги Вагги до получения результатов повторных испытаний.

Неделей ранее заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева представила результаты экспертизы игрушек, из которой следовало, что у 89% исследованных образцов было зафиксировано превышение нормы содержания фенола, у 67% игрушек отсутствовала какая-либо информация о производителе. У 48% изделий было зафиксировано превышение по показателю «индекс токсичности», у 50% — нарушения по внешнему виду.

Хагги Вагги — это персонаж из хоррор-игры Poppy Playtime, вышедшей в октябре 2021 года. По сюжету плюшевый Хагги Вагги — антагонист, который охотится за игроком, бывшим сотрудником фабрики игрушек Playtime Co.

Вскоре после выхода игры Хагги Вагги превратился в популярный мем, а игрушки с этим персонажем стали очень популярны.