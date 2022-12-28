РБК: «Единая Россия» разработала для депутатов кодекс поведения в соцсетях. Их призвали не ругаться матом и не показывать предметы роскоши

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«Единая Россия» разработала кодекс публичного позиционирования депутатов, представляющих партию в Госдуме. С кодексом ознакомился РБК, подлинность документа подтвердил один из получивших его парламентариев.

Кодекс состоит из 11 пунктов. Среди содержащихся в нем рекомендаций — не спешить с комментариями по международной повестке и конфликтам в других странах, не использовать обсценную лексику и избегать жаргонизмов, не рассказывать в соцсетях о своих экзотических путешествиях, приобретенных предметах роскоши и посещении ресторанов.

Не нарушать уставные этические нормы партии делом, словом, текстом.

Соотносить свою позицию и высказывания с базовыми уставными ценностями партии, программными установками и коллегиальной позицией партии по вопросу.

Не спешить с реакцией в собственных социальных сетях и комментариях для СМИ: медийные преимущества «быть первым» могут обернуться констатацией «был не прав» (ввел в заблуждение, обманул, лишь бы «словить хайп» и т. д.).

Категорически не рекомендуется комментировать международную повестку, военные и внутренние конфликты в других странах без плановых предварительных установок или до озвучивания официальной позиции МИДа; последующие комментарии не должны противоречить официальной позиции государства.

Желательно не комментировать специальные профильные вопросы (особенно не инициировать!), если вы не являетесь экспертом в теме или отраслевой проблеме, без консультаций с экспертами и партнерами.

Категорически не писать в социальных сетях в неадекватном физическом и психическом состоянии.

Выполнять элементарные требования культуры речи, не использовать обсценную лексику и жаргонизмы, которые могут быть истолкованы двояко либо дать оппонентам повод для троллинга.

Контролировать свои эмоции и реакции, особенно в случае дискуссий в социальных сетях и провокаций.

Не выкладывать в своих социальных сетях предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны — все то, что может сформировать о вас представление как о «привилегированном классе» в глазах общественности.

«Вдвойне дает тот, кто дает быстро» (лат. выражение): в случае негативного резонанса незамедлительно, не дожидаясь звонков от коллег и дискуссий о правильности мнения или о том, что «все не так меня поняли» и пр., — принести личные извинения и пояснить собственный промах.

Всегда помнить о том, что мнение лично о вас теперь — это мнение обо всей власти и всей партии.

Также в кодексе есть раздел «Так делать не надо!», в котором приведены примеры неудачных постов депутатов. Один из них был написан депутатом-единороссом Султаном Хамзаевым в январе 2022 года во время . Он высказался за «проведение референдума в Казахстане о воссоединении с исторической Родиной — Россией».

Другой пример также касается протестов в Казахстане. В январе 2022-го другой депутат от «Единой России» Олег Матвейчев заявил, что призывавшие к уходу Нурсултана Назарбаева бизнесмены из Алматы «должны страдать». Позднее он извинился за этот пост.

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