Минимальная розничная цена на игристые вина в России вырастет на 40%

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Минимальная розничная цена на игристые вина в России вырастет более чем на 40% — с 169 до 239 рублей за 0,75 литра. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на приказ Минфина, опубликованный на портале правовой информации 27 декабря.

Приказ вступит в силу с 1 января.

В пояснительной записке, опубликованной на стадии проекта, было сказано, что повышение цены связано с повышением ставок акциза, уровнем инфляции и ростом затрат на производство.