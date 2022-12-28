Минимальная розничная цена на игристые вина в России вырастет на 40%
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Минимальная розничная цена на игристые вина в России вырастет более чем на 40% — с 169 до 239 рублей за 0,75 литра. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на приказ Минфина, опубликованный на портале правовой информации 27 декабря.
Приказ вступит в силу с 1 января.
В пояснительной записке, опубликованной на стадии проекта, было сказано, что повышение цены связано с повышением ставок акциза, уровнем инфляции и ростом затрат на производство.
В сентябре Минфин также предложил повысить МРЦ на водку и коньяк. В министерстве посчитали, что минимальная розничная цена на пол-литровую бутылку водки должна подняться с 261 до 281 руб., на коньяк — с 480 до 517 руб. за 0,5 л, а на бренди — с 349 до 375 руб.