Юлию Галямину уволили из Института общественных наук РАНХиГС из-за нового закона об «иноагентах»

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Политика уволили с должности доцента кафедры теории и практики медиакоммуникаций Института общественных наук РАНХиГС из-за вступления в силу новых положений законодательства об «иностранных агентах». Уведомление об увольнении Галямина опубликовала в .

Как говорится в документе, причиной увольнения стал запрет «иностранным агентам» «осуществлять просветительскую или педагогическую деятельность в государственных организациях». Он вступил в силу 1 декабря.

Галямина выразила мнение, что, вероятно, это «первый случай увольнения иноагента после принятия нового, дискриминационного закона».

Поправки в законодательство об «иноагентах», вступившие в силу 1 декабря, лишают людей с этим статусом значительной части гражданских прав. Помимо прочего, им запрещено работать в органах власти и быть членами избирательных комиссий, а также организовывать публичные мероприятия и заниматься просвещением несовершеннолетних.

Галямина была объявлена «иностранным агентом» в начале сентября.

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