Перейти к материалам

Юлию Галямину уволили из Института общественных наук РАНХиГС из-за нового закона об «иноагентах»

Источник: Юлия Галямина

Политика Юлию Галямину уволили с должности доцента кафедры теории и практики медиакоммуникаций Института общественных наук РАНХиГС из-за вступления в силу новых положений законодательства об «иностранных агентах». Уведомление об увольнении Галямина опубликовала в фейсбуке.

Как говорится в документе, причиной увольнения стал запрет «иностранным агентам» «осуществлять просветительскую или педагогическую деятельность в государственных организациях». Он вступил в силу 1 декабря.

Галямина выразила мнение, что, вероятно, это «первый случай увольнения иноагента после принятия нового, дискриминационного закона».

Мне предложили перейти на непедагогические и ненаучные ставки. Но, очевидно, что это совершенно другая профессия. Я умею учить студентов, но не готова стать, например, специалистом по развитию карьеры, как мне предлагают. Так что после увольнения я подумаю, чем мне заниматься. А пока буду встречать новый год в новом статусе практически безработной.

Юлия Галямина

Поправки в законодательство об «иноагентах», вступившие в силу 1 декабря, лишают людей с этим статусом значительной части гражданских прав. Помимо прочего, им запрещено работать в органах власти и быть членами избирательных комиссий, а также организовывать публичные мероприятия и заниматься просвещением несовершеннолетних.

Галямина была объявлена «иностранным агентом» в начале сентября.

Читайте также

Поздравляем! С сегодняшнего дня вы — «иноагент». И должны сами сообщить об этом российским властям Простите, что?

16 карточек