Трое жителей Беларуси получили более 20 лет тюрьмы каждый за диверсию на железной дороге. Они пытались помешать перевозке российской техники в сторону Украины

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Суд в белорусском Гомеле приговорил к длительным срокам тюремного заключения трех жителей города Светлогорска по обвинению в диверсии на железной дороге, совершенной с целью замедлить доставку российской военной техники к границе с Украиной. Об этом сообщает правозащитный проект «Гомельская весна».

По версии следствия, Олег Молчанов, Дмитрий Равич и Денис Дикун 28 февраля, на пятый день войны, подожгли релейный шкаф на перегоне Жердь — Останковичи на железной дороге, которая ведет в Украину. В результате светофоры и стрелки на этом участке дороги были на время выведены из строя.

Подсудимых признали виновными по статьям о терроризме, государственной измене, умышленной порче путей сообщения и участии в экстремистском формировании. Молчанову суд назначил 21 год лишения свободы, Равичу — 22 года, Дикуну — 23. Кроме того, их оштрафовали на каждого и конфисковали найденное при обысках имущество.

Как сообщает «Зеркало», это самый суровый приговор по делам о диверсиях на железной дороге в Беларуси. До сих пор максимальным сроком по аналогичному делу было 16 лет лишения свободы.

В первые недели после вторжения России в Украину в Беларуси произошли десятки диверсий на железной дороге с целью замедлить переброску российской военной техники. В мае Александр Лукашенко ужесточил наказание за попытку теракта (по этой статье судят за диверсии на железной дороге) вплоть до смертной казни.

Еще до суда Молчанов, Равич и Дикун были внесены в списки «террористов», составляемые белорусскими властями. Правозащитники признали их политзаключенными.

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