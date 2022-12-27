СК возбудил дело из-за убийства семьи в аннексированной ДНР. Там застрелили восемь человек, в том числе троих детей

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121-й военный следственный отдел СК России возбудил уголовное дело об убийстве с особой жестокостью и завладении автомобилем без цели хищения из-за расстрела семьи из восьми человек в городе Макеевка в аннексированной Донецкой народной республике. Об этом сообщается на сайте СК.

О том, что в Макеевке были убиты восемь членов одной семьи, администрация города заявила накануне вечером. Изначально сообщалось, что среди убитых четыре ребенка, позднее было объявлено, что детей трое. По данным властей Макеевки, самый младший из погибших — годовалый ребенок.

МВД аннексированной ДНР заявило, что предполагаемые преступники также угнали автомобиль Skoda. Согласно заявлению ведомства, это оказались три ранее судимых жителя Макеевки, которых удалось быстро задержать и которые якобы признались, что совершили преступление ради хищения автомобиля и «ценного имущества». Но отец одной из жертв заявил РИА Новости, что не считает, что убийство было совершено из корыстных побуждений. «Не сняли золото с дочки. Цепочка золотая, никто не снял», — пояснил он.

СК России заявил, что после убийства были задержаны четыре человека. Их нашли в квартире в Донецке, где при обыске был обнаружен автомат АК-74, три магазина к нему, а также две гранаты. По , по которой возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.